TAK réagit à la nomination de Jean-François Carenco : "Je l'assure de ma collaboration et de tout mon soutien" Le maire du Tampon félicite Jean-François Carenco, nommé ministre délégué aux Outre-mer.





De par sa grande expérience, acquise dans de hautes fonctions préfectorales, notamment en Outre-Mer, ainsi qu’au sein de cabinets ministériels, le nouveau Ministre saura prendre la mesure de la gravité de la situation et l’impérieuse nécessité d’y apporter les réponses concrètes légitimement attendues par les populations ultramarines en particulier dans domaines de la pauvreté, de l’économie ou encore de l’agriculture.



En effet, compte tenu de leurs spécificités et de leur éloignement de la Métropole, nos territoires sont particulièrement fragilisés.



A La Réunion, comme dans les autres DROM, le pouvoir d’achat des familles est largement inférieur à celui de la Métropole et continue de se dégrader.



Ceci créé un très profond sentiment d’injustice qui explique largement le malaise et la détresse sociale que nous observons ces dernières années.



Il est plus que jamais indispensable que des mesures adaptées soient prises pour répondre immédiatement à cette urgence sociale et pour dresser les perspectives de développement capables de redonner à nos populations l’espoir en l’avenir.



