[Pierrot Dupuy] TAK pris en flagrant délit de corruption de Gilets jaunes

Hier, je citais Bachil Valy qui, à l'Entre Deux, incitait en douce les jeunes à barrer la route, tandis que sa femme leur servait boissons et café sur les barrages.



Aujourd'hui, c'est son mentor en politique, André Thien Ah Koon, qui est pris en flagrant délit.



TAK a aujourd'hui 78 ans. Le monde des réseaux sociaux lui est inconnu. Il ne sait pas que n'importe qui aujourd'hui, peut vous filmer avec son téléphone et que quelques minutes après, la vidéo peut être vue par toute la Réunion.



Hier, le maire du Tampon se rend sur un barrage des Gilets jaunes à la Ligne Paradis, entouré de quelques gardes du corps. Comme à son habitude, il fait le tour des manifestants et embrasse tout le monde.



A un moment donné, il serra la main d'un des Gilets jaunes affublé d'une casquette noire. Quelques instants après son départ, celui-ci brandit, fier de lui, un billet de 50 euros devant les caméras (voir photo)...



Sur la vidéo, on voit également les gros bras décharger des marmites remplies de nourriture à destination des manifestants.



TAK ne changera pas avec ses mauvaises méthodes. Elle lui ont pourtant déjà valu par le passé d'être condamné à de la prison et à la perte de ses mandats.



Il serait temps qu'il passe la main ou qu'il change radicalement. Mais peut-on raisonnablement le lui demander à 78 ans ???