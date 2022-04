Communiqué TAK formule six "propositions liées à l’avenir de La Réunion"

Le maire du Tampon a formulé "six propositions liées à l'avenir" de La Réunion, en collaboration avec Cyrille Melchior et Michel Fontaine. Par N.P - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 11:54

Le communiqué :



Six propositions liées à l’avenir de La Réunion, formulées par André Thien Ah Koon en collaboration avec Monsieur Cyrille Melchior et Monsieur Michel Fontaine.



Ces propositions entendent répondre aux préoccupations des réunionnaises et des réunionnais en termes de pouvoir d’achat, d’accès au logement, de protection de l’économie locale, de création d’emplois et de valorisation de nos richesses environnementales et de notre biodiversité.



Ce dossier a été transmis au Président de la République Monsieur Emmanuel Macron et au Ministre des Outre-mer Monsieur Sébastien Lecornu.

FICHES THEMATIQUES PROGRAMMATIQUES MARS 2022.pdf (577.77 Ko)