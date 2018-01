A la Une ... TAK et Michel Fontaine se mouillent pour Le Tampon Les maires des deux grandes communes du Sud ont remis en eau la commune du Tampon, affectée par des coupures après le passage de Berguitta.

Dans un après-Berguitta marqué par des coupures d’eau à répétition, l’eau revient dans la commune du Tampon. Après les travaux vertigineux qui ont permis la réparation en urgence de la canalisation des Hirondelles, située à flanc de coteau, il restait, pour procéder à une remise en eau complète, à acheminer de l’eau vers les quartiers de Bérive et de Terrain-Fleury.



C’est désormais chose faite, grâce à la mise en place d’un refoulement des eaux qui alimente le réservoir "Epidaure Hoarau" via réservoir de la ZAE Trois-Mares. Construit il y a deux ans sur le territoire du Tampon, ce dernier, d’une capacité de 2500 m3 est néanmoins propriété de la commune de Saint-Pierre. Il alimente les secteurs de la Ravine des Cabris et du Chemin-Stéphane, autrefois alimentés par la commune du Tampon. L’eau qui y afflue est pompée dans la nappe phréatique de Pierrefonds et refoulée vers les hauts, franchissant un ainsi un dénivelé de près de 500 mètres.



À cette installation, la CASUD a raccordé à la fin de l’année 2017 des canalisations permettant de desservir certains quartiers du Tampon en cas de défaillance. Un dispositif désormais opérationnel, grâce à une pompe, symboliquement actionnée de concert par Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et André Thien Ah Koon, maire du Tampon venu pour l’occasion avec la casquette de Président de la Communauté d’agglomération du Sud (CASUD). L’établissement intercommunal est en effet titulaire de la compétence "eau" en anticipation du transfert que la loi "NOTRe" rend obligatoire à l’horizon 2020.



La CASUD a déboursé 1,2 million d’euros en vue de déployer les canalisations à destination du Tampon et d’activer la pompe nécessaire à l’adduction d’eau. Cette installation, susceptible d’être activée en cas de défaillance permettra de sécuriser pour l’avenir l’accès au précieux liquide, indique l’intercommunalité. L’accès aux eaux saint-pierroises est garanti par une convention entre l’intercommunalité et la commune de Saint-Pierre, qui permet l’exercice de la solidarité entre les deux entités.



La mise en œuvre de ce pacte s’accomplit dans une atmosphère d’évidente bonne entente politique entre Michel Fontaine, qui s’est déplacé en personne et André Thien Ah Koon, accompagné pour l’occasion de plusieurs conseillers municipaux et des élus départementaux du Tampon, dont Laurence Mondon, Eynaud Rivière et Augustine Romano, respectivement 4e, 12e et 13e vice-présidents du Département. Autre personnalité de poids, le député LR David Lorion avait fait le déplacement.



Définie comme un acte de "solidarité", la mise en service du refoulement de l’eau de Saint-Pierre vers Le Tampon s’effectue à un débit de 100 m3 / heure, ce qui correspond à l’approvisionnement de 3.000 abonnés. B.A Lu 912 fois





Dans la même rubrique : < > Enquête pour viol : L'islamologue Tariq Ramadan en garde à vue [VIDEO] Des centaines de fidèles dans les rues de St-André pour le Cavadee