TAK dévoile son chassé-croisé de colistiers, dont son fils, "pour faire face aux défis"

André Thien Ah Koon a, ce vendredi, présenté ses 48 colistiers à ses militants à sa permanence se situant en face de la mairie.La liste complète "Tampon avenir" a été déposée hier et révèle quelques surprises. Rito Morel jusqu’alors conseiller municipal et conseiller communautaire en charge des dossiers de l’eau cède sa place tout comme Fred Lauret, en charge des affaires scolaires, Sharif Issop en charge de l’aménagement du territoire ou encore Jean-Pierre Picard et Gilles Henriot… "50 % des colistiers sont renouvelés afin d’intégrer des élus plus au fait des évolutions économiques et sociales pour faire face aux défis", assure André Thien Ah Koon. C’est qu’il a fallu également répondre aux règles de la parité alors que certain(e)s élu(e)s ont préféré raccrocher pour "raisons familiales", précise le maire sortant.Rito Morel et Fred Lauret restent pour leur part dans l’entourage du candidat en cas d’élection. Le premier en tant que "chargé de mission irrigation", le deuxième entrera au cabinet. Côté entrée, on notera l’arrivée de Patrice Thien Ah Koon . Nous vous révélions cette hypothèse le 15 janvier dernier. Le fils du maire sortant, qui est chef d’entreprises, est bel et bien de la bataille. Il est placé en quinzième position sur la liste au conseil municipal et treizième au conseil communautaire.Bernard Picardo, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, résident du Tampon mais également "vice président de Région", précise André Thien Ah Koon, se tient aux côtés du candidat. "Il sera pour nous un atout important".Autres nouvelles recrues: Béatrice Sibie Nugues, spécialiste de la gestion des familles en difficulté, employée chez un bailleur social; Evelyne Robert, administratrice à la Chambre d’agriculture; Mansour Zarif, président de l’association des commerçants…a énuméré André Thien Ah Koon."Cette équipe a été musclée pour faire un Tampon plus équilibré". "Une liste très ouverte qui doit gérer la commune", précise l’élu qui brigue un sixième mandat. Serge Sautron, suppléant de Carine Garcia En Marche lors des dernières législatives et Liliane Abmon, se réclamant du Rassemblement National, rejoignent la liste mais aussi "d’anciens du parti communiste ou socialiste", ajoute André Thien Ah Koon.