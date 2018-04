TAK demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de calamité agricole

Après les nombreux épisodes pluvieux et la tempête Berguitta, la Commune du Tampon a subi les impacts de la tempête Fakir.



Les pluies torrentielles ont généré des ruissellements et coulées de boues, des débordements de cours d’eau, des mouvements de terrain.



Les vents forts ont déraciné des arbres endommageant des voiries et des habitations.



Tous les efforts qui avaient été engagés pour réparer les dégâts des précédents événements climatiques doivent être recommencés.



C’est notamment le cas pour les agriculteurs qui ont été particulièrement touchés.



C’est pourquoi le Maire du Tampon a adressé ce jour un courrier à monsieur le Préfet pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



Il a également demandé que soit enclenchée la procédure de l’état de calamité agricole et que puissent être étudiées des possibilités de suspension des dettes sociales et fiscales des agriculteurs, compte tenu de la gravité de leur situation.