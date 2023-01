TAAF : Le Marion Dufresne à la rescousse d'un bateau de pêche à la langouste

Le communiqué :



Alors que le Marion Dufresne, navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), achevait sa tournée des Terres australes avec une dernière escale à l’île Amsterdam, Le Manohal, bateau de pêche à la langouste, a heurté la côte de l’île. Cet incident n’a fait aucun blessé, seuls des dégâts matériels, rendant impossible sa navigation, sont à constater.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes de La Réunion (CROSS) a reçu l’alerte et a dirigé les opérations de sauvetage. Face à l’incapacité du bateau de manœuvrer en toute autonomie, le remorquage par le Marion Dufresne s’est avéré être la meilleure solution.



Dans ces mers australes isolées des routes de commerce maritime, l’entraide et la solidarité entre les navires sont primordiales. Le Marion Dufresne remorque donc depuis le 31 décembre à vitesse réduite Le Manohal en direction de La Réunion.