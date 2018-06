T’es où, Didier, t’es où ?

En préambule, je dois souligner que j’ai toujours apporté mon soutien à Didier Robert pour ses engagements économiques et éducatifs régionaux . Politiquement, celui me convenait jusqu’aux élections à la Présidence du Département où, là, j’ai été pris d’une grave quinte de toux . Je me suis exprimé à ce propos dans un article paru dans ces colonnes en février sous le titre : « La chanson du scaphandrier ».



Je lui reprochais , en effet, son attitude face à l’échec de son poulain à la Présidence du Département. En effet, dès lors que Cyrille Melchior, poulain du maire Michel Fontaine fut élu, Didier Robert , je cite « je quitte le LR de Michel Fontaine » ! Dans mon petit esprit, on peut être en désaccord avec un élu, mais ne pas quitter le parti pour autant ! Didier l’a dit, Didier l’a fait, à mon grand désarroi. Alors j’ai compris le rapprochement de DR avec Macron. Ce fut une tentative bien malheureuse. Jean-Gaël Anda a bien tenté de monter un groupe LREM, très proche de la majorité régionale, histoire de semer la confusion. Mais, Paris, en la personne de Castaner délégué général du mouvement, a opposé son veto, ne reconnaissant que LREM de Dennemont pour le représenter. La suite, on la connait : Didier Robert et son vassal Anda, transforment le R de LREM en « Réunion », et le tour est joué. La confusion est installée, on a deux LREM à la Région : une proche ou acquise à la majorité régionale, l’autre, officielle, dans l’opposition ! C’est le vote la semaine dernière à la Région des comptes administratifs qui a révélé au grand jour la manœuvre.



Mon interrogation à Mr Didier Robert : Vous n’avez plus aucun parti sur le quel vous appuyer, il ne vous reste plus que « Objectif Réunion » acquis certes à votre cause, mais qui ne suffira pas à vous faire réélire. Comment pensez-vous poursuivre votre politique de développement de la Réunion ?