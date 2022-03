A la Une .. T-Matt et Fanny J s'écharpent à cause d'Angela974

Le rappeur originaire de Saint-André a publié sur les plateformes de streaming une chanson en featuring avec Fanny J, intitulée "Sexy Gayana". Par Baradi Siva - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 13:25

Le Réunionnais et la Guyannaise sont en querelle amoureuse et se disputent en rimes dans "Sexy Gayana". La chanson mise en ligne par le Kartel Prod a été composée par Kairos et Warren.



Fanny J et T-Matt se rendent coup pour coup dans ce featuring qui devrait conquérir les ondes de La Réunion et de tous les Outre-mer.





