La grande Une Système d'alerte cyclonique: Discussion engagée entre la préfecture et les maires Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, réunit les maires en préfecture pour un premier retour d‘expérience de la saison cyclonique 2017-2018 et ouvrir les échanges sur l’amélioration des dispositifs d’alerte existants.

Alors que notre île a connu une saison cyclonique particulièrement riche, le récent passage de la forte tempête tropicale Fakir a laissé des séquelles. Après la mort de deux jeunes ensevelis sous une coulée de boue à l'Étang-Salé et des dégâts irrémédiables sur l'agriculture réunionnaise, la Ministre des Outre-Mers a choisi d'entamer une action.



Au coeur de cette réflexion réunissant la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, Météo France et le Préfet de La Réunion, la Ministre a ainsi fait le point sur le déclenchement des alertes lors de phénomènes climatiques majeurs.



Aujourd'hui et dans la continuité de cette action, le préfet associe les maires à la réflexion engagée sur les systèmes d’alertes météorologiques. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 490 fois