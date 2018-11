A la Une . Système D pour dissuader les moustiques d'élire domicile dans les cimetières

S’il y a un endroit où l’eau stagnante peut foisonner, c’est bien dans les cimetières. Dans ces lieux de recueillement, les innombrables vases sont autant de gîtes larvaires potentiels.



Alors pour éviter que les femelles moustiques y voient l'endroit idéal pour pondre leurs œufs, plusieurs mesures sont mises en place. C’est notamment le cas dans le cimetière de la Possession, où dès l’entrée, des affiches de l'ARS rappellent aux visiteurs de préférer le sable humide à l’eau. "Offrez des fleurs, pas des moustiques", peut-on y lire.

Des (mauvaises) habitudes à changer



En cette période de forte affluence, pour inciter à choisir cette méthode, à chaque point d’eau, du sable est mis à disposition. "Quand on voit les gens mettre de l’eau, on leur recommande de prendre plutôt le sable, on sensibilise", indique un agent municipal. Préférer les fleurs en pot sans coupelle au-dessous est aussi suggéré.



Certains jouent le jeu. "Je suis au courant des recommandations, ça a changé mes habitudes. Maintenant, je mets dans un peu de sable" , explique Simone, venue se recueillir ce mercredi, veille de la Toussaint.



Des efforts restent à faire



Mais pas tous... "Les mentalités n’ont pas vraiment changé" , confie Jean-François Testan, le responsable du service funéraire. "Les anciennes générations ont du mal à délaisser les vases d’eau pour y mettre leurs fleurs ; les nouvelles générations le font plus" .

En plus des réflexes pas toujours acquis, les précipitations se chargent régulièrement de livrer aux moustiques des endroits pour pondre leurs œufs.



De nombreuses tombes, pourtant non-fleuries, voient ainsi leurs vases se remplir. "Depuis quelques temps, les pompes funèbres livrent des vases déjà percés, pour éviter ce problème" , précise le responsable.



Et pour limiter au maximum les risques de propagation du virus, tous les quinze jours, les agents chargés de l'entretien se chargent d’ôter l’eau stagnante. Une opération plus complexe qu'il n'y paraît, vu la quantité de vases scellés aux pierres tombales, ne permettant pas de vider simplement le contenant. Alors c’est à l’éponge que le travail s’effectue.



Pas facile en cette période de Toussaint, qui s'avère particulièrement pluvieuse. Si les gîtes larvaires se sont multipliés, ils ne pourront malheureusement pas être supprimés avant mardi prochain, nous précise-t-on, jour férié et pont obligent.





