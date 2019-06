Syrie : 12 enfants orphelins de familles jihadistes sont arrivés à Paris

Douze orphelins de familles jihadistes français sont arrivés aujourd'hui à Paris. Ils avaient été remis la veille par les combattants kurdes à une délégation du ministère français des Affaires étrangères.



Ils sont âgés pour la plupart de moins de 6 ans, le plus âgé a 10 ans. Ils vivaient dans des camps du nord-est du pays où étaient concentrés des dizaines de milliers de personnes ayant fui les offensives contre le dernier bastion du groupe jihadiste Etat islamique (EI).



Selon le ministère des Affaires étrangères, ils sont "orphelins, isolés et particulièrement vulnérables".



Jusqu'à alors, la France avait rapatrié une poignée d'orphelins et une fillette de trois ans..



Selon le Quai d'Orsay, environ 450 ressortissants français affiliés à l'EI sont en prison ou retenus dans des camps de réfugiés.



Le 29 mai dernier, le Défenseur des Droits avait demandé à la France de faire cesser les "traitements inhumains" subis par les enfants de jihadistes retenus dans des camps de réfugiés, où leur "droits fondamentaux" n'étaient pas respectés.