A la Une ... Syndrome apparenté à la maladie de kawasaki : 144 signalements depuis le 1er mars 2020 Alors qu’un enfant est décédé samedi des complications du syndrome de kawasaki, le ministère des Solidarités et de la Santé fait un point ce vendredi sur la situation en France. Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 23:14 | Lu 179 fois

Santé publique France a enregistré 144 signalements de maladies systémiques atypiques pédiatriques depuis le 1er mars 2020 et nous déplorons le décès d’un enfant de 9 ans.



Il est également observé en France et dans d’autres pays, des cas de syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki mais qui touchent des enfants plus âgés, entre 5 et 20 ans, on parle alors de "pseudo-maladie de Kawasaki".



Des travaux de recherche internationaux parus cette semaine portent sur ce sujet.



​En cas de fièvre élevée et durable, de manifestations inflammatoires (ganglions, éruptions) chez l’enfant, il convient de demander rapidement un avis médical.





