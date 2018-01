Syndicat Sud Santé Sociaux : Situation du CHU Réunion

Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX souhaite informer pourquoi il a été inscrit " absent " au CTE exceptionnel du 22/01/2018 qui n’avait comme ordre du jour qu’un seul point : valider le " plan de retour à l’efficience " qui sera présenté au COPERMO, le 31 janvier prochain. Cette " absence " est assumée ! Ce positionnement est un acte MILITANT.



Militant car nous ne pouvions pas cautionner que l’on nous serve, que l’on serve à l’ensemble des Réunionnais et des agents hospitaliers un projet amenuisant les capacités d’accueil et d’exercice du CHU Réunion, et la suppression de 155 postes alors que le personnel rencontre des conditions de travail dégradées et épuisantes, et que plus de 30% de la population active réunionnaise reste privée d’emploi.



La section syndicale Sud Santé n’a eu de cesse de faire connaitre son refus quant à ce plan de

redressement qui prévoit entre autres un « plan social » d’envergure par :

- la suppression de 155 postes (personnel soignant et non soignant), et

- la fermeture définitive de 123 lits de Médecine/Chirurgie/Obstétrique, contre la création de 62 lits en Hospitalisation Ambulatoire.



En somme, cela revient à dire que la direction du CHU fait le choix de priver la population réunionnaise de 48 lits d’hospitalisation et de 155 agents.



Nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre, aussi nous assumons pleinement notre positionnement, ceci dans la défense de l’intérêt des réunionnais-es et des Agents de la Fonction Publique Hospitalière.



Plus globalement, notre syndicat exige la suppression totale de la dette de l’ensemble des Hôpitaux de la Réunion, et des Hôpitaux en métropole, dont le déficit cumulé de l’ensemble des établissements de santé avoisine plus 1,5Md € de dettes en 2017.



La Santé est un bien précieux qui n’est pas capitalisable, ce n’est pas une marchandise !!! L’accès au soin est une prérogative de l’Etat.



Tous Ensemble exigeons la suppression de la dette de nos hôpitaux, et l’hémorragie des

plans sociaux qui amoindrissent l’accès aux soins !!!