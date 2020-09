Politique Sylvie Moutoucomorapoulé veut mobiliser les parlementaires contre les pesticides

La fondatrice du mouvement Demain Se Décide Aujourd’hui veut alerter les parlementaires de La Réunion sur les dangers des pesticides néonicotinoïdes. Elle espère les rencontrer avant l’ouverture des débats à l’Assemblée nationale prévue le 23 septembre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 15:21 | Lu 1188 fois

Le courrier de Sylvie Moutoucomorapoulé aux parlementaires :





Madame la Députée,

Monsieur le Député,



J'ai été interpellée par des citoyens inquiets du retour sur le marché des néonicotinoïdes et je souhaiterai m'entretenir avec vous dès que vos disponibilités vous le permettront.



Un projet de loi va être en discussion à l’Assemblée Nationale dès le 23 septembre. Il pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les insectes et la population française. Ce produit est utilisé dans la lutte contre le puceron vert du pêcher qui provoque la jaunisse sur les plants de betteraves. C'est un non-sens écologique et un danger pour les citoyens car la réautorisation des néonicotinoïdes va provoquer un effondrement des abeilles, véritables sentinelles de la qualité de la nature et de la biodiversité.



1 221 études scientifiques démontrent que les insecticides néonicotinoïdes se révèlent être, pour les humains, des neurotoxiques, des perturbateurs endocriniens et des génotoxiques. S'ils déciment les abeilles, ils affectent également les autres insectes, les oiseaux, les mammifères et donc les Humains. Ils contaminent l'eau que nous buvons en polluant les sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques.



Les néonicotinoïdes peuvent être à l’origine de déficiences transmises aux descendants et/ou de cancers, ils peuvent provoquer des problèmes de fécondité. Pourtant, le gouvernement engage une démarche législative pour les réintroduire dans les cultures.



Ces produits chimiques seraient mis sur le marché pour satisfaire les producteurs de betteraves mais les autres exploitants agricoles demandent déjà à en bénéficier ! La proposition de loi gouvernementale ne mentionne aucune culture spécifique pour l'utilisation des produits. Cela veut dire que toutes les plantations, y compris à La Réunion, risquent d'être contaminées. Ils étaient utilisés jusqu’en 2016 chez nous. Ils le seront assurément demain si vous ne faites rien contre cela ! Voulez-vous que vos proches et vous-même subissiez les conséquences citées ci-dessus ?



Nous ne pouvons pas accepter la réautorisation de ce poison. Nous devons nous opposer ensemble à ce projet de loi destructeur de notre biodiversité et qui constitue une menace pour notre santé.



Que diriez-vous à vos enfants : "Je savais mais je n'ai rien fait OU j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir" ? J'entends apporter toute ma contribution à la mobilisation citoyenne qui a mis sa confiance dans vos mains.



Je me rendrai disponible à votre convenance pour un entretien.

Dans l’attente de cette rencontre, veuillez, agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations

distinguées.



Sylvie Moutoucomorapoulé,

Fondatrice du mouvement Demain Se Décide Aujourd’hui – DSDA



