Communiqué Sylvie Moutoucomorapoulé s'inquiète "des boulettes d’hydrocarbure qui pourraient arriver à l'Est"

Suite au naufrage du navire Wakashio à Maurice, à 230 kilomètres des côtes réunionnaises, les courants marins pourraient apporter des boulettes sur le rivage de l’Est selon Sylvie Moutoucomorapoulé. A la tête du mouvement "Demain Se Décide Aujourd’hui - DSDA", elle souhaite alerter sur les dangers pour l’environnement réunionnais particulièrement à l'Est. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 16:12 | Lu 138 fois

Sébastien Lecornu, en visite à La Réunion depuis lundi 17 août, l’a annoncé : "Nous nous interrogeons sur l’impact de tout cela sur l’Ile de la Réunion et sur les plages réunionnaises, où, au moment où je vous parle, nous pouvons craindre l’arrivée de boulettes. Nous n’en sommes pas certains, c’est le scénario du pire, mais nous devons nous y préparer". Sylvie Moutoucomorapoulé, membre fondateur du mouvement "Demain Se Décide Aujourd’hui - DSDA" partage cette inquiétude : "d’autant plus que les courants marins dirigent les boulettes vers l’est de notre île".



La candidate aux dernières municipales souhaite attirer toute l’attention nécessaire à la préparation de cette arrivée qui serait une catastrophe pour le littoral de toute l’île. Les moyens humains et financiers doivent être mis en place pour parer cette éventuelle pollution qui aurait forcément un impact important pour tout l’environnement de l’est.

La vie marine et la végétation de notre île doivent être protégées et l’arrivée de ces boulettes menaçantes aujourd’hui peut avoir des répercutions pendant des mois sur l’écosystème et la biodiversité marine.



Alors que la saison des bichiques commence dans quelques semaines et que la pêche traditionnelle représente une source de revenus pour de nombreuses familles des communes de l’Est, il est impérieux de se préparer activement au pire des scénario. Sylvie Moutoucomorapoulé, depuis sa commune de Saint-André, sera particulièrement vigilante au respect de l’environnement du littoral de l’Est dans les prochains jours !