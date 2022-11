Communiqué Sylvie Guillery nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de La Réunion

Par arrêté de la ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances en date du 17 octobre 2022, Madame Sylvie Guillery, directrice du travail, est nommée directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 08:54

À l’issue de sa scolarité à l’IRA de Nantes, Sylvie GUILLERY, définit le marqueur de son engagement au sein du service public : agir contre le déterminisme social, permettant à chacun de trouver sa voie, guidé par la confiance et l'audace.



Elle rejoint en 2006 la préfecture de La Réunion où elle est chargée de mission au Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR), en charge du développement économique et adjointe au SGAR. En 2010, elle accède aux fonctions de directrice adjointe du cabinet du Préfet, avant d’être nommée directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) en novembre 2014, puis directrice du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de La Réunion en décembre 2018.

Sous l’autorité du préfet de région, la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité impulse sur le territoire une dynamique interministérielle en faveur de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, en particulier les violences intrafamiliales, et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en lien étroit avec les partenaires institutionnels, économiques et associatifs, enjeux au cœur du progrès social et du pacte républicain.



Cette désignation scelle son fort engagement à poursuivre le combat de haute lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont autant d'atteinte aux droits fondamentaux, à la dignité humaine, et dans le pire des cas, à la vie. Le renoncement n’est pas de mise. Il faut poursuivre sur les voies de progrès avec la force de l’engagement. Ce pouvoir d’agir appartient à la société réunionnaise dans son ensemble. Trouver avec toutes les parties prenantes ce chemin de résilience au service du bien commun guidera l’action de Sylvie Guillery qui prendra ses fonctions à compter du mardi 1er novembre 2022.