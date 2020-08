A la Une ... Sydney: Une baleine attaque des surfeurs pour protéger son baleineau

Les images impressionnantes d’une maman baleine protégeant son baleineau au large de la plage de Manly à Sydney ont été capturées via drone par Dominique Taylor. On peut y voir le mammifère marin et son petit évoluer dans l’océan, à proximité d’une dizaine de surfeurs éblouis par le spectacle. Mais la magie de l’instant s’est évaporée d’un coup lorsqu’un plongeur a tenté de toucher le baleineau. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 10:06 | Lu 1258 fois

Pour les amoureux de l’océan que sont les pratiquants de surf, cette rencontre avec une baleine noire et son bébé était un moment exceptionnel.



Le petit, naturellement curieux, s’est même approché des surfeurs assis sur leurs planches pour admirer leur danse aquatique.



C’est à ce moment-là qu’un "free diver", un plongeur équipé de palmes et d’un tuba, tend son bras en direction du baleineau et tente de lui toucher la tête.



Instinct maternel oblige, sa mère, grande d’une dizaine de mètres et pesant entre 60 et 80 tonnes, se précipite pour protéger son petit de ces drôles d’animaux bipèdes.



D’un coup de sa gigantesque queue, elle renverse plusieurs surfeurs qui s’empressent de s’éloigner.



La scène impressionnante a été entièrement filmée par un habitant de la plage de Many, Dominique Taylor, qui depuis son balcon avait aperçu les baleines, et a immédiatement sorti son drone.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

