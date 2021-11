A la Une .. Swimrun : Tormento et Guillaume vainqueurs

L’événement était attendu tant par les triathlètes que les traileurs, décidés à en découdre pour cette édition 2021 du Swimrun, qui s’est déroulée ce dimanche dans l’Ouest de l’île entre Boucan-Canot et Saint-Leu. A la longue, c’est le binôme Hugo Tormento / Guillaume Henneman qui l’emporte ; alors que chez les féminines, les championnes Andersson et Rappeli ont tenu leur rang et se sont imposées devant les locales Adélie Jadot/ Marie Meeus. Par Pierre Marchal - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 07:07

Le Swimrun Réunion a fait son retour sur le littoral Ouest, après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire.

Les bénévoles de l’ORT et du TCSD avaient hâte de remettre le couvert pour le bonheur des compétiteurs, avec toujours au programme la course longue ( 25 km de course à pied et 5km de natation) et les course Kids.

Une édition qui s’est déroulée sous un magnifique soleil et une forte chaleur.

Sur la longue c’est le binôme Hugo Tormento / Guillaume Henneman qui l’emporte devant les duos Baptiste Champeau / Valentin Duquenne et Mathieu Desserprit / Olivier Lamarque

Chez les féminines, les championnes Andersson et Rappeli ont tenu leur rang et se sont imposées devant les locales Adélie Jadot/ Marie Meeus et Amélie Tusset/ Hélène Vellette.

Invitée de dernière minute, la membre de l’équipe de France Olympique de Triathlon, Léonie PERIAULT, associée en mixte à Sylvain DODET, s’impose devant une autre championne, de surf cette fois-ci, Johanne Defay, associé à Simon Paillard. Laura Guerdin et Vincent Arti Perales complètent le podium mixte.





Sur la "courte", Alexandre Dallenbach et Antoine Morel s’imposent devant les duos Romain Cormons / Guillaume Caudron et Sébastien Richard/Antoine Berlotti.

Chez les féminines, c’est Sabine Staal et Nathalie Percheron, tout comme Toumy Degham et Establet en mixte.



Texte et photos : Pierre Marchal / Anakaopress