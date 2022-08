A la Une . "Sweet Dreams", le long-métrage hollandais tourné à La Réunion

Sweet Dreams est un long-métrage historique. Le tournage est en cours et se déroule à La Réunion jusqu’au 31 août prochain. Par SF - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 19:10

Un long-métrage qui s'intitule "Sweet Dreams" se tourne à La Réunion jusqu' au 31 août. Les équipes de production, techniciens et comédiens de Sweet Dreams sont arrivés de 8 pays différents, regroupant pas moins de 11 nationalités différentes à l’écran.



L’histoire se déroule en 1900, sur une île isolée pleine de flore et de faune. Au milieu d'une autre crise du sucre, Jan, patriarche et chef d'une sucrerie meurt, laissant ses deux compagnes livrées à elles-mêmes : Agathe, sa femme et la femme de chambre, Siti, la mère de son fils bâtard. Une réunion de famille s'en suit. Quand le garçon s'avère être le seul héritier, c'est chaque homme, femme, enfant, plante et animal pour soi…



Le tournage sur l’île d’une telle production constitue un coup de projecteur pour notre île, 6 communes apparaîtront à l’écran. Le déploiement de d'importants moyens est nécessaire sur place.



Au total, le projet, sur six semaines de tournage, a nécessité l’achat de 94 billets d’avion, la participation de 300 figurants, la réservation de 2987 nuitées d’hôtels, des frais d’essence qui s’élèvent à 20.000 euros ou encore la préparation de 120 repas par jour de tournage. Au total 1,5 millions d'euros seront dépensés à La Réunion pour ce film.

Objectif Cannes 2023



Le tournage promet une visibilité à La Réunion sur le grand écran. Tiktak Production, coproducteur minoritaire local, en assure la production exécutive.



100% de l’équipe étrangère ne connaissait pas La Réunion il y a six mois. Beaucoup de membres de l'équipe ont de la famille qui leur rend visite pendant le tournage. Le week-end, les acteurs et l'équipe se déplacent sur l'île et vont à la découverte de notre département. Ils se rendent dans les restaurants, les hôtels, les bars, louent des voitures, les taxis.



Ils représentent une clientèle supplémentaire pour les excursions, les randonnées, les gîtes et tables d’hôtels ou les magasins. Beaucoup de membres de l’équipe ont confié vouloir rester plus longtemps pour ajouter quelques jours de vacances à leur séjour ici.



Écrit et réalisé par Ena Sendijarević, le film produit par la société de production hollandaise Lemming Film est coproduit par la société suédoise Plattform Production dont le PDG n’est autre que le réalisateur Ruben Östlund… Ce dernier a obtenu, il y a trois mois, sa deuxième Palme d'Or au Festival de Cannes avec le film Sans Filtre.



Film à haut potentiel artistique, Sweet Dreams est pressenti pour être présélectionné pour le prochain festival de Cannes en mai 2023.