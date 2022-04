National Suspicions de salmonelles : Rappel de lots de Kinder Surprise, Schoko-Bons et Mini Eggs

Dans un communiqué publié lundi 4 avril 2022, le groupe Ferrero indique procéder au rappel volontaire de certains lots français de Kinder Surprise, Schoko-Bons et Mini Eggs fabriqués en Belgique. Aucun site français de production n’est concerné mais des cas sont recensés. Par LG - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 09:57

« Ferrero collabore avec les autorités publiques dont la DGCCRF sur un lien potentiel avec des cas de salmonelle signalés. Cependant, aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n’a été testé positif à la salmonelle. Nous n’avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs, néanmoins nous prenons cette affaire très au sérieux, car la protection des consommateurs est notre priorité absolue » (indique Ferrero dans un communiqué publié lundi 4 avril 2022)

Sont concernés par ces rappels les lots de Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, les lots de Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, les lots de Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin les Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.