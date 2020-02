Suspicions de prise illégale d'intérêts au SDIS: Nassimah Dindar renvoyée en correctionnelle

Nassimah Dindar est convoquée devant le tribunal correctionnel de St-Denis le 3 avril prochain, indique la presse écrite. Il est reproché à la sénatrice et candidate aux municipales à St-Denis des faits de prise illégale d’intérêts alors qu’elle était présidente du SDIS.



Elle devra s’expliquer sur l’embauche d’une femme de ménage et d’un jardinier par le SDIS alors qu’ils travaillaient également pour elle dans sa villa du Bas de la Rivière.



Des faits épinglés par la Chambre régionale des comptes en février 2018 et repris par le parquet de St-Denis. "Le Sdis a recruté irrégulièrement des contractuels de droit public pour lesquels le besoin n’était pas avéré en contournant les règles permettant l’information du conseil d’administration ou la publicité des vacances de postes", avait pointé la CRC.



Les avocats de Nassimah Dindar, Me Djalil Gangate et Normane Omarjee, se sont hier interrogés sur le calendrier de cette convocation et se disent "sereins" quant au procès.