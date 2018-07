Suspicions de fraude électorale à Ste-Suzanne: Quatre personnes mises en examen

dans le cadre de l'enquête

sur un supposé bourrage des urnes à Sainte-Suzanne,

lor

s des élections européennes de 2014,

Quatre personnes ont été mises en examen ce lundirapporte Réunion La 1ère.Il s’agit principalement de membres de bureaux de vote, selon le média, qui précise qu'un élu du conseil municipal ferait partie des mis en examen. Les mis en cause reconnaissent avoir glissé quelques bulletins mais assurent avoir agi de leur propre chef, complète Réunion La 1ère.Pour rappel, après l'élection, des soupçons de bourrage d'urnes s'étaient rapidement portés sur plusieurs bureaux de vote de Sainte-Suzanne, où la participation était plus élevée que sur les autres communes. Là-bas, Younouss Omarjee avait obtenu 67% des voix, alors que sa liste n'avait rapporté qu'à peine plus de 23% à l'échelle du département.