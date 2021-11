A la Une . Suspicion de trafic d’enfants à Madagascar : un Français activement recherché

Un Français d'une cinquantaine d'année est recherché sur la Grande-Île. L'homme serait impliqué dans une affaire de trafic d'enfants. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 12:00





Le fugitif serait incriminé dans une affaire d’envoi d’enfants à l’étranger, “par des moyens fallacieux et des démarches illégales”.



Pour tenter de retrouver le quinquagénaire, le ministère de la sécurité publique de Madagascar a publié sa photo et décliné son identité.





Toute personne disposant d’informations concernant ce Français est priée de contacter les forces de l’ordre.



"Les personnes qui prennent ou placent ou cachent des mauvaises personnes sont considérées comme leurs complices et seront poursuivies par la loi", précise l'avis de recherche.



Le service central de la protection des moeurs et des mineurs est chargé de l’enquête.



