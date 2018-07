Suspicion de toxi-infection alimentaire dans un centre aéré de la Bretagne

7 enfants, âgés de 8 à 10 ans et une animatrice ont été pris de maux de ventre et de nausées ce mardi après-midi ​au centre aéré de l'école Maxime Laope à La Bretagne à Saint-Denis.



"Au vu des premiers éléments, une toxi-infection alimentaire collective est suspectée mais aucun enfant ne présente de symptômes de gravité", indique la municipalité.



La ville de Saint-denis ajoute : "Les parents d'élèves ont été invités à récupérer leurs enfants avec des consignes de surveillance adaptées. Des investigations seront menées par les services de l'Agence Régionale de Santé pour identifier la cause de ces troubles."