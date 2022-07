A la Une .. Suspicion de présence à La Réunion d'un insecte qui s'attaque aux colonies d’abeilles

La préfecture annonce que l’insecte appelé petit coléoptère des ruches a été localisé dans le sud de l’île. Ces insectes peuvent provoquer la mort de colonies d’abeilles. Les services de l’État appellent les apiculteurs à la prudence. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 08:06

Le communiqué:



Le mardi 5 juillet 2022, les services de l’État ont été informés d’une suspicion de présence d’un ravageur des colonies d’abeilles, dénommé Aethina tumida ou petit coléoptère des ruches, dans un rucher du Sud de l’île. La multiplication de ce coléoptère peut provoquer un affaiblissement ou la mort de la colonie d’abeilles.



Actions de surveillance mises en place



Les prélèvements sont en cours d’acheminement pour déterminer précisément les spécimens de coléoptères retrouvés et le niveau de l’infestation.



Des mesures préventives, adaptées à la situation de suspicion ont immédiatement été prises par arrêté préfectoral. Elles ont entre autre pour objet d’éviter la potentielle dissémination du ravageur suspecté, notamment en interdisant le déplacement des ruches concernées. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction du retour des experts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et du ministère en charge de l’agriculture.



Rappel de la réglementation



Il est rappelé que la détention d’une ruche, à titre particulier ou professionnel doit obligatoirement être déclarée. Cette déclaration s’effectue par voie électronique sur :



Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°413/SGAR/DAAF du 24 mars 2016, toute introduction ou importation des produits suivants est strictement interdite, quelle qu’en soit la forme ou les modalités : matériel apicole ayant servi à l’exploitation d’un rucher ;

miel et pollen à visée de nourrissement ou de complémentation alimentaire des colonies d’abeilles ;

cires d’abeilles ayant servi à l’exploitation d’un rucher ;

abeilles vivantes ou mortes du genre Apis.

