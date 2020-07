Faits-divers Suspicion de bébé secoué : Les jeunes parents maintenus sous contrôle judiciaire

Mercredi 24 juin dernier, deux jeunes parents ont été mis en examen puis placés sous contrôle judiciaire suite au décès de leur bébé de 4 mois le 21 juin. Selon le premier rapport d'autopsie, le "syndrome du bébé secoué" est suspecté. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 18:32 | Lu 368 fois





L'audience devant la chambre du conseil avait lieu ce jeudi à la cour d'appel de Saint-Denis. Au cours de cette audience - à huis clos en raison de l'instruction qui en cours - l'avocat général contre toute attente a choisi de ne pas suivre la demande du parquet. Selon les défenses des deux mis en examen, il estime que les éléments contenus dans le dossier, ne sont pas en l'état, suffisants pour procéder à un placement en détention provisoire du jeune couple.



La cour, après avoir délibéré, a décidé de maintenir leur placement sous contrôle judiciaire. Faisant suite au placement sous contrôle judiciaire des jeunes parents, le parquet de Saint-Denis a fait appel de cette décision, estimant, compte tenu des faits, qu'ils devaient être placés en détention provisoire. Me Molière et Me Akhoun, qui assurent la défense du jeune couple n'ont pas hésité à dénoncer cette démarche la taxant de "procédure d'une violence inouïe".L'audience devant la chambre du conseil avait lieu ce jeudi à la cour d'appel de Saint-Denis. Au cours de cette audience - à huis clos en raison de l'instruction qui en cours - l'avocat général contre toute attente a choisi de ne pas suivre la demande du parquet. Selon les défenses des deux mis en examen, il estime que les éléments contenus dans le dossier, ne sont pas en l'état, suffisants pour procéder à un placement en détention provisoire du jeune couple.La cour, après avoir délibéré, a décidé de maintenir leur placement sous contrôle judiciaire.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité