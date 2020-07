La grande Une Suspicion de bébé secoué : "Cette procédure est d'une violence inouïe" clame Me Molière

Le 21 juin dernier à Saint-Paul, les jeunes parents d'un bébé de 4 mois ont été mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Après avoir tous les deux été placés "sous contrôle judiciaire" par le juge des libertés et de la détention, le parquet de Saint-Denis a fait appel de cette décision. Me Jean-Christophe Molière, qui assure la défense de la jeune maman, revient sur cette démarche avant l'audience de la chambre de l'instruction. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 15:07 | Lu 159 fois





Même s'il concède être "tenu au secret de l'instruction", il estime "que les circonstances de ce décès restent à déterminer". "C'est en ce sens que le juge de l'instruction va ordonner des expertises et je m'étonne, qu'en dépit de l'ouverture d'une information judiciaire, on persiste à vouloir placer cette jeune maman en détention provisoire, mesure qui est exceptionnelle !", commente l'avocat.



Me Jean-Christophe Molière estime qu'un placement en détention provisoire est "injustifié". "Je tiens à le rappeler car nous voyons régulièrement des demandes de placement en détention provisoire qui ne sont pas justifiées. Et là malheureusement elle ne l'est pas alors que le parquet persiste à vouloir placer cette jeune maman en deuil, en détention provisoire", conclut-il. Je vais devoir à nouveau plaider pour que cette jeune maman échappe à cette procédure qui est d'une violence inouïe !" lance Me Molière. "Vous êtes face à une maman qui a perdu son bébé et contre qui on porte des accusations très très graves, mais des accusations qui se fondent sur la base d'une seule suspicion. À aucun moment dans ce dossier, il n'y a des éléments qui permettent d'affirmer d'une manière claire, précise et incontestable, que ma cliente a commis l'infraction qu'on lui reproche. En ce sens, je m'insurge contre cette procédure, qui, encore une fois, est d'une violence inouïe !"Même s'il concède être "tenu au secret de l'instruction", il estime "que les circonstances de ce décès restent à déterminer". "C'est en ce sens que le juge de l'instruction va ordonner des expertises et je m'étonne, qu'en dépit de l'ouverture d'une information judiciaire, on persiste à vouloir placer cette jeune maman en détention provisoire, mesure qui est exceptionnelle !", commente l'avocat.Me Jean-Christophe Molière estime qu'un placement en détention provisoire est "injustifié". "Je tiens à le rappeler car nous voyons régulièrement des demandes de placement en détention provisoire qui ne sont pas justifiées. Et là malheureusement elle ne l'est pas alors que le parquet persiste à vouloir placer cette jeune maman en deuil, en détention provisoire", conclut-il.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité