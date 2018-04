Suspicion d’intoxication alimentaire dans une école du Port

La mairie du Port informe ce lundi soir qu'une suspicion d’intoxication alimentaire concerne l’Ecole Francis Rivière. Ce midi, après le déjeuner servi au réfectoire de l’école Francis Rivière, plusieurs enfants ont été pris de maux de ventre et de vomissements. Ils ont immédiatement été pris en charge par les équipes sur place, puis par les pompiers et le SMUR.



"Selon les informations dont nous disposons, aucun symptôme grave n’a été identifié à cette heure. Il est à noter que le même repas a été servi également dans d’autres écoles et aucun autre signalement de malaise n’a été déclaré.



Des analyses ont été effectuées sur des échantillons témoins des repas. En attendant d’en avoir les résultats, des mesures préventives ont été prises par la municipalité : nettoyage et désinfection de tous les locaux demain mardi 24 avril et mercredi 25 avril.



Le service de restauration de la ville du Port met tout en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire des 3600 enfants portois déjeunant chaque jour à la cantine", indique la mairie du Port.