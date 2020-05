Suspension du transport scolaire jusqu’au 4 juillet

Le Président de la CASUD, en concertation avec les Maires des communes membres, informe les parents d’élèves que le transport scolaire pour les écoles maternelles, primaires, les collèges et les lycées, ne sera pas assuré jusqu’à la fin de l’année scolaire (4 juillet 2020).



Les règles draconiennes d’accès aux bus imposées par le protocole sanitaire et le refus de l’ARS de tester le personnel, ne permettant pas à la CASUD de garantir la sécurité des enfants.



Les paiements déjà effectués par les familles seront remboursés.



Le Président de la CASUD et les Maires des communes membres, soucieux des conditions de sécurité des élèves, remercient les parents de leur compréhension.