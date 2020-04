Suspension du recueil de demandes de CNI et de passeports

En raison de la crise sanitaire actuelle liée à la circulation du coronavirus/Covid-19, la ville de Saint-Paul rappelle à ses administrés que les demandes et retraits de cartes nationales d’identité (CNI) et de passeports sont momentanément suspendues dans les mairies (annexes et centrales).En revanche, l’État-Civil continuera à fonctionner pour les déclarations diverses (naissances, reconnaissances et décès) à la mairie du centre-ville uniquement.