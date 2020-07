Société Suspension du programme de pêche de prévention ce weekend : Risque requin fort à maximal

Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 17:43

Avec l'arrivée de mauvaises conditions météo ce weekend - un train de houle accompagné de vents forts - le programme réunionnais de pêche de prévention sera de nouveau interrompu dès ce week-end et quasiment toute la semaine prochaine, indique le Centre Sécurité Requin.



L’ensemble des zones habituellement couvertes sont concernées. Le Centre Sécurité Requin renouvelle son appel de prudence à tous les usagers de la mer, car les conditions sont actuellement propices à un risque requin fort à maximal.



En effet, ces nouvelles conditions météo dégradées font suite à une longue période de fortes houles successives qui ont déjà entravé le bon fonctionnement de la pêche de prévention. Les pêcheurs ont pu profiter d’une fenêtre météo favorable de quelques jours cette semaine, mais sans aucune capture.



La période d’hiver austral, la température de l’eau de mer plus fraîche, et la forte houle sont propices à une plus grande fréquentation des côtes par les requins-bouledogue augmentant ainsi le risque d’interaction et donc d’attaque.



Le Centre Sécurité Requin tient donc à rappeler que ces mauvaises conditions météo ainsi que le non-déploiement de la pêche de prévention sur une longue période sans capture constituent un facteur majeur d’augmentation du risque requin et demande à tous les usagers de la mer d’être extrêmement vigilants dans leurs activités en mer.



