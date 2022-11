Mayotte Suspension des services de transport scolaire : Une vingtaine de transporteurs reçus au Département

Vendredi 28 octobre, le Conseil départemental a reçu les transporteurs dans le cadre d'une opération coup de poing. Des engagements ont été pris pour pallier les conséquences des caillassages sur leur activité. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 15:34

Les bus scolaires sont en première ligne des incivilités qui se sont multipliées ces derniers mois sur l'île. Une situation très mal vécue par les transporteurs qui estiment être victime de la triple peine : réparer les dégâts à leurs frais sans l'aide du département pourtant autorité organisatrice des transports, immobiliser des véhicules endommagés et être privé d'une partie de leurs recettes.



Une délégation composée d'une vingtaine de transporteurs a été reçue au Conseil départemental par la directrice générale des services ainsi que le directeur du cabinet ce vendredi 28 octobre dernier, rapporte le Journal de Mayotte.

En effet, la semaine dernière, malgré les 200 gendarmes déployés sur les lignes à risque et les 18 médiateurs, de nouveaux incidents sont venus perturber les lignes provoquant une nouvelle suspension du service par le groupement Narendre M’beli. Des perturbations qui ne sont d'ailleurs pas que le résultat des caillassages mais également de mauvais comportements des passagers.



Pour faire à ces incivilités, les premiers conseils de discipline ont eu lieu. 35 élèves qui ont été sanctionnés et verbalisés sur la ligne Dzoumogne-Kawéni, notamment pour menace de mort envers le chauffeur.



Les transporteurs mécontents ont obtenu que le Conseil départemental verse une enveloppe de 50.000 euros pour toutes les entreprises de transport touchées. Un montant considéré comme faible par les protagonistes qui rappellent "que les caillassages ont couté 250.000 euros depuis un an".



Le Département s’est par ailleurs engagé à solliciter l’Etat et l’Europe pour un accompagnement financier à la sécurisation des véhicules, et à revoir les clauses du marché sur les jours non travaillés à cause des incidents. Un engagement de sévérité dans les conseils de discipline a été pris afin d'exclure les délinquants des transports.