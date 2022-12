La grande Une Suspension des sauts en parachute à Pierrefonds : La préfecture fait le point

Sollicitée par Zinfos974, la préfecture de La Réunion réagit à la décision de la DSAC OI de suspendre les activités du Para Club de Bourbon à Pierrefonds. Des "événements de sécurité" et un "conflit d'usage" sont cités par l'Etat qui rappelle que l'association sera de nouveau autorisée à organiser des sauts lorsqu'elle aura adapté ses protocoles aux demandes de la direction de l'aviation civile.





Une partie des professionnels de l'aéroport de Pierrefonds ont exprimé leur soutien envers leurs collègues du Para Club de Bourbon. Une manifestation a été organisée la semaine dernière, Le conflit entre la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile OI (DSAC OI) et le Para Club de Bourbon continue de s'envenimer. L'association s'est vu suspendre l'usage de la zone d'atterrissage à partir d'aujourd'hui et pour une durée d'un mois.Une partie des professionnels de l'aéroport de Pierrefonds ont exprimé leur soutien envers leurs collègues du Para Club de Bourbon. Une manifestation a été organisée la semaine dernière, la piste avait alors été momentanément bloquée . Le torchon brûle depuis plusieurs semaines entre la DGAC OI et le club de parachutisme. Les services étatiques demandent la mise en place de mesures pour réduire les risques sur la sécurité. Le Para Club de Bourbon rappelle de son côté qu'aucun accident n'a été répertorié sur la zone de parachutage en 46 ans d'existence.

L'Etat pointe du doigt "l'inaction" de l'association



La préfecture de La Réunion met au clair la situation. "Les audits successifs (...) indiquent une dégradation préoccupante du système de gestion de la sécurité de l'aérodrome. De surcroît, le nombre important d'événements de sécurité impliquant un conflit d'usage entre des parachutistes et d'autres aéronefs (plus d'une quinzaine en l'espace de quelques mois) n'ont amené aucune action d'atténuation de la part de l'exploitant", détaille la préfecture avant d'apporter d'autres éléments : "A ces événements de sécurité s’ajoutent également de nombreux autres événements mettant en cause la sécurité, faisant état de comportements individuels constituant un risque certain pour la sécurité."



La préfecture de La Réunion indique que "face à l’inaction de l’exploitant pour remédier aux risques soulevés par ces événements de sécurité, la DSAC-OI a demandé fin octobre à l’exploitant de l’aérodrome de mettre en œuvre des mesures permettant de garantir la sécurité des activités des parachutistes en séparant les flux, c’est-à-dire en organisant le trafic de sorte qu’il n’y ait pas d’autres aéronefs en mouvement lorsque des parachutistes sont largués."



Les services de l'Etat insistent sur les responsabilités de l'association et de l'aérodrome : "Il appartient à l’exploitant d’aérodrome de se concerter avec ses usagers pour trouver une solution qui permette de répondre aux problèmes de sécurité tout en maintenant les activités qu’il souhaite accueillir sur sa plateforme."



"À ce jour, et malgré les différentes relances de la DSAC OI, l'exploitant de l'aérodrome n'a pas été en mesure de proposer des modalités de mise en œuvre répondant aux problématiques de sécurité soulevées. Une mesure conservatoire de suspension de l'usage de la zone d'atterrissage 9749 va donc être mise en œuvre. Cette mesure sera levée, dès lors que des actions correctives appropriées auront été proposées et mises en œuvre par l'exploitant de l’aérodrome", assure la préfecture.

Les militaires peuvent toujours s'entraîner à sauter



La suspension des sauts en parachute a soulevé la question des exercices des militaires qui sont aussi transportés par le Para Club Bourbon. La préfecture assure que les entraînements ne seront pas impactés : "Le 2ème RPIMA dispose de sa propre zone d’atterrissage pour parachutistes qui est distincte de la zone dont l’usage est suspendu à partir de demain. Les entraînements militaires sont donc toujours possibles."