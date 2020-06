Suspension de l’accueil au village numérique de la Saline

Le village numérique de la Saline, situé dans le bâtiment de l’ancien Codras, ne reçoit pas le public jusqu’à nouvel ordre. Dans le respect des règles des conditions d’accueil imposées par l’état d’urgence sanitaire, la reprise des activités dans ce local reprendra progressivement.



Étant en télétravail, les agents reçoivent les appels et continuent à aider dans la réalisation des démarches en ligne habituelles : ” pointage Pôle Emploi, RSA, impôts etc..”



Les impressions sont momentanément suspendues sauf dans les cas suivants :



– pour une démarche déjà faîte en mairie (demande d’inscription scolaire par exemple) ou pour le renouvellement d’une demande urgente ( logement social etc. )

– ou encore s’il s’agit d’un courrier réalisé par l’écrivain public ou d’un formulaire urgent.



Les scans de documents sont possibles si la démarche se fait uniquement en ligne ( exemple du permis de conduire)

Pour tous renseignements, merci de contacter :

Laurine au 0693 21 61 52 / 0262 70 43 06 et Elisette au 0262 45 80 15

Aux horaires suivants: du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13 à 16 heures et le vendredi de 8h15 à 12h15.



Au regard du grand nombre d’appels, les administrés sont fortement invités à laisser un message. Les agents ne manqueront pas de les recontacter.