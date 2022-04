Communiqué Suspension d'un directeur d'école : Le SNE rappelle qu'"aucune conclusion ne peut être tirée" avant la fin de l'enquête

Le Syndicat National des Ecoles 974 réagit à la suspension du directeur de l'école Les Flamboyants, à Saint-Denis. Rappelant qu'une "enquête administrative sera diligentée et qu'aucune conclusion ne peut être tirée tant qu'elle n'est pas terminée", il reproche un "lynchage médiatique" et pointe des "zones d'ombre". Le syndicat l'annonce, " les insultes seront répertoriées et une plainte pour diffamation sera déposée." Par N.P - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 09:24

Nous venons d’apprendre par la presse internet la suspension de notre collègue directeur de l’école maternelle Les Flamboyants suite aux accusations d’enseignantes de cette même école. Une enquête administrative sera diligentée et aucune conclusion ne peut être tirée tant qu’elle ne sera pas terminée, déclare le Rectorat de l’Académie.



Evidemment ! Mais entre-temps le lynchage médiatique est réel. Comme d’habitude, presque tout le monde y va de son commentaire haineux, d’autant plus que des "soupçons d’attouchements sur mineurs" s’y ajoutent. Il faut savoir que nous ne laisserons pas les choses en l’état : les insultes seront répertoriées et une plainte pour diffamation sera déposée.



Et puis il y a des questions :

- comment l’information est-elle parvenue à la presse si rapidement ?

- comment a-t-elle pu contacter le directeur ?

- qui a communiqué son téléphone personnel ?

- pourquoi les enseignantes n’ont-elles pas averti les parents au sujet des supposés attouchements ?



Il y a des zones d’ombre indéniablement. L’enquête administrative parlera.



Pour le SNE, Syndicat National des Ecoles 974

Anthony Payet

Jeudi 7 avril 2022