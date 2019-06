Société Suspension aide filière canne: Une offre d'achat à Téréos du Département et de la Région? Julie Pontalba, candidate du PCR aux dernières élections européennes, fait part de sa réaction suite à la décision du gouvernement de suspendre le versement de l'aide compensatoire à la filière canne.





A peine le Parlement Européen installé, nous apprenons que Téreos, qui perçoit les aides publiques, affiche une perte de 242 millions d'euros à son bilan 2018-2019 et un gonflement de sa dette à 2,5 milliards. Confronté une situation identique, son concurrent SudZucker avait déjà décidé de diminuer sa capacité de production par la fermeture de 2 usines emblématiques en France. Qu'en sera-t-il des 2 usines que possède Téreos à La Réunion? Le PCR n'oublie pas la déclaration du Commissaire européen à l'Agriculture, Dacian Ciolos, en visite à La Réunion, en 2013: "l'avenir de la canne dépend de la stratégie de l'industriel".



Deux autres évènements viennent bousculer l'actualité et la sérénité:

lors de son premier point presse, le nouveau préfet de La Réunion, répond à la question d'un journaliste que l'aide compensatoire fait l'objet d'arbitrage gouvernemental. Aussitôt, le 18 juin, j'ai publié un communiqué car, de ce fait, le gouvernement remet en cause la Convention Canne en vigueur jusqu'à 2021.

Huguette Bello remarque que les 28 millions ne figurent pas au budget de cette année et elle proteste. La ministre Girardin lui répond que la participation de l'Etat est en débat.

C'est la panique chez les planteurs ; le monde économique dit son inquiétude ; le monde politique s'éveille. L'indignation est nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour que l'Etat respecte ses engagements malgré l'imminence de la catastrophe.



A La Réunion, La filière canne est l'un des premiers employeurs, (quand le chômage est déjà de l'ordre de 30%), elle façonne le paysage, elle fait partie de l'histoire. Cependant elle est constamment remise en cause. Et ceux qui en dépendent vivent dans la précarité.



La crise est bien réelle et exige la solidarité de tous pour sauver le principal outil de valorisation de la filière : le laboratoire ER-CANE. C'est un patrimoine Réunionnais qui produit de la connaissance depuis des siècles. Ce centre de recherche ainsi que les qualités de ses travaux sont connues mondialement. Il semble que la majorité des variétés de cannes utilisées dans le monde relève de ce centre. Cet outil est essentiel pour organiser la transition de la filière. Cet outil se trouve aujourd'hui dans les mains de Téréos. Qui sait ce que cette multinationale du sucre décidera d'en faire ?



Aussi, anticipons la décision de l'industriel Téréos pour sauver une richesse, un patrimoine intellectuel et expérimental réunionnais :



Le Conseil Départemental qui possède la compétence agricole pourrait s'associer au Conseil Régional (et d'autres opérateurs) pour faire une offre d'achat à Téréos. Ce patrimoine doit rester à La Réunion, propriété des Réunionnais.





