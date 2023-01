A la Une . Suspendu jusqu'en avril par son groupe, Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée

Condamné pour violences conjugales et suspendu par La France insoumise, le député du Nord a fait son retour en commission des Affaires étrangères. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 07:20

Suspendu jusqu'au 13 avril 2023, soit quatre mois, du groupe des députés LFI, Adrien Quatennens siège pour l'instant en tant que député non inscrit. Condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse, le député du Nord avait exclu de démissionner de l'Assemblée nationale, s'estimant victime d'un lynchage médiatique.



Ce retour en commission des Affaires étrangères, laquelle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée, a suscité de nombreuses réactions politiques ce mercredi. "Il y avait des commissions ce matin, il y est allé en tant que député non-inscrit, ça ne regarde pas le groupe La France insoumise dans la mesure où il est suspendu du groupe", a déclaré le député Louis Boyard interrogé par nos confrères de France Bleu en marge d'une conférence de presse hier.

"Il a fait le choix de ne pas démissionner. Il aurait pu faire le choix de démissionner et de se représenter devant ses électeurs pour garder de la légitimité. Ce n'est pas le choix qu'il a fait, ça lui appartient. Ce n'est pas au gouvernement de le commenter", a indiqué Olivier Veran, le porte-parole du gouvernement.