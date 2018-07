Suspectée d’exercer illégalement comme maison de retraite, une pension de famille contrôlée

Une opération conjointe entre les forces de l’ordre, l’ARS et les services sociaux a été menée ce mercredi au Guillaume Saint-Paul, annonçaient nos confrères d'Antenne Réunion.



L'opération lancée suite à une "suspicion de pension marron" visait une maison accueillant des personnes âgées.



La pension de famille est suspectée d’exercer illégalement comme maison de retraite. Une perquisition a été menée et deux personnes âgées ont été prises en charge.



Les proches des personnes âgées hébergées dans cette maison sont encore sous le choc. Ils ne comprennent pas pourquoi les gendarmes ont fait transférer leurs proches à l’hôpital. Ils expliquent faire confiance à la tenante des lieux.



D’après nos informations, l’entreprise est radiée du registre du commerce et des sociétés et exercerait aujourd’hui sous le statut de maison d’hôte.