Suspecté de viol sur mineure, le champion olympique Yannick Agnel interpellé

Yannick Agnel a été interpellé ce jeudi, sur commission rogatoire du juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol sur mineure. L'ex-champion de natation a été arrêté à Paris avant d'être conduit à Mulhouse.



Les faits supposés remontent à 2016. A cette époque, Yannick Agnel était licencié au Mulhouse Olympic Natation, le même club que la jeune fille qui le met en cause. La victime, âgée de 15 ans (ou moins) à l'époque des faits supposés, a porté plainte l’été dernier.



Cet épisode s’inscrit dans un climat très conflictuel entre Yannick Agnel et son ancien club. Les deux sont en conflit depuis la retraite du nageur, annoncée avec fracas juste après les Jeux de Rio. Le champion olympique réclame au club 60.000 euros de primes non versées, ce que le club conteste. Le contentieux a pris une tournure judiciaire puisque Yannick Agnel a vu ses droits reconnus devant les tribunaux en première instance mais le Mulhouse Olympic Natation a fait appel.



Agé de 29 ans, le retraité des bassins depuis 2016 après des JO de Rio ratés, Yannick Agnel est double médaillé d'or lors des Jeux olympiques de Londres de 2012.



La garde à vue du champion de natation peut durer 48 heures maximum.