Survol des conditions météos en ce début d'après midi à la Réunion

Ce qui veut dire que le même type de temps devrait persister cet après midi.Les éclaircies sont suffisantes sur les plages de l'ouest et du sud pour les bains de mer. La mer en dehors du lagon est toutefois agitée à forte localement sur les côtes sud.Bonnes rafales du côté de Saint Pierre/Pierrefonds jusqu'à 70km/h.Sur les hauteurs du nord ouest des averses sont possibles cet après midi.Sur l'est et le nord les conditions demeurent sensiblement plus humides notamment dans la région de Saint Benoit/Ste Rose, le volcan et les Plaines ou le risque d'averses parfois marquées persiste.A Gillot on enregistre des rafales de l'ordre de 60km/h.Ce soir même type de temps avec des entrées maritimes sur la façade orientale.Demain la masse d'air continue à s'assécher progressivement. On y revient ce soir.Sur ce je vous souhaite une excellente après midi.Soyez prudents sur les routes.Cheers,