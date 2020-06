A la Une . Sursis révoqué pour le pervers de St-Joseph

Un homme a agressé sexuellement une femme à St-Joseph mardi dernier en lui glissant la main dans sa culotte. Interpellé et écroué, ce dernier a vu son sursis révoqué pour une précédente condamnation.

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 14 Juin 2020 à 09:26 | Lu 849 fois

Les faits se sont déroulés mardi matin au niveau de la passerelle du centre-ville de St-Joseph. Une quinquagénaire est prise à parti par un groupe d’hommes alcoolisés. L’un d’eux va se rendre à sa hauteur et lui glisser sa main dans la culotte.



Identifié avant d’être interpellé deux jours plus tard, l’homme de 35 ans a été placé en garde à vue où il avouera les faits. Présenté au tribunal de St-Pierre, son procès a été programmé au 31 juillet prochain. Il attendra en prison en raison de la révocation d’un sursis pour une ancienne condamnation.