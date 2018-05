Courrier des lecteurs Surrémunération : Et si on essayait la "solution Thien Ah Koon" ?

André Thien Ah Koon veut sécuriser la prime de vie chère. C’est possible !



Dans un communiqué paru hier, le député-maire du Tampon réagit à l’annonce de la suppression des index sur les primes des hospitaliers. Il prend plus généralement position sur la surrémunération et propose une solution qui me semble équitable.



Il ne faut pas se faire d’illusion : l’index de correction est dans le collimateur du gouvernement. Le gouvernement s’appuiera sur la jurisprudence du conseil d’Etat, qui a jugé l’index de correction « illégal ».



Pour rappel : la surrémunération, c’est 53% de plus sur le salaire calculés comme suit : 18 % d’index + 35 % de vie chère.



On verra si la lutte des salariés du public et du privé parvient à sauver une fois cet index : je le souhaite, car contrairement au rapport manipulé de l’INSEE, les prix sont plus chers à la Réunion. Mais le combat aujourd’hui est limité aux hospitaliers : on ne sait pas de quoi demain sera fait.



Par contre, les 35% de vie chère sont tout à fait conforme à la loi : il faut donc empêcher le gouvernement de jeter le bébé avec l’eau du bain. Car à Paris, certains vont vouloir supprimer toute la surrémunération à La Réunion.



De plus, comme le dit M. Thien Ah Koon, la vie est chère pour tout le monde : il faut alors augmenter les minima, RSA et autre de 35 %. A titre personnel, je remarque que cela ne sera pas plus cher que les 40% de surrémunération que le Gouvernement est en train d’installer à mayotte.



Oui, vous avez bien lu : on installe la surrémunération à Mayotte, alors qu’on fait mine de la supprimer à la Réunion. Tant mieux pour les Mahorais, mais c'est bien la preuve que : de l’argent, il y en a.



Surtout, l’argent de la surrémunération retourne à l’économie sous forme de consommation. C’est pour cela que personne ne la supprime et que même le MEDEF la soutient à la Réunion. Alors au lieu de faire des économies de bout de chandelles sur le dos des infirmiers, pourquoi ne pas essayer la solution Thien Ah Koon ? Guy Nativel, retraité de l'éducation nationale Lu 89 fois





