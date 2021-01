A la Une . Surpris en ville à 149 km/h, il perd son permis et sa moto

Un motard roulant à 149 km/h sur une portion limitée à 50 s'est vu retirer son permis et confisquer son véhicule. Il encourt une amende de plus de 1500 euros. Par M.A - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 08:44 | Lu 1685 fois

Lors d'un contrôle routier réalisé ce lundi en fin d'après-midi, la police a intercepté un motard roulant à 149 km/h en ville, sur une portion limitée à 50 km/h. Son permis a été retiré. Le solde de points du contrevenant était déjà amputé de moitié en raison notamment de précédents excès de vitesse.



Celui-ci ayant dépassé la vitesse limite de plus de 50 km/h, il a également vu sa moto être placée en fourrière pour sept jours, avec une possible confiscation judiciaire à l'issue du jugement du tribunal de Police. L'amende encourue en plus est de 1500 euros.



Les policiers ont par ailleurs relevé une trentaine de contraventions dont six irrespects de feu de signalisation, autant d'usages d'un téléphone, cinq non respects de la vitesse limite autorisée, sans compter les fautes de comportements (dépassement par la droite, circulation sur voie interdite). En ce qui concerne les délits, un usager circulait sans permis, trois autres sans assurance. Au total, trois véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation.



"Les motocyclistes ont représenté en 2020 la moitié des tués sur les routes dans les secteurs relevant de la Police", signale la direction départementale de la sécurité publique, qui rappelle que des contrôles sont effectués quotidiennement en cette période de vacances. "Le comportement adapté de chaque usager pourra seul modifier la sécurité des déplacements de tous, de quoi véritablement prendre de bonnes résolutions en ce début d'année."