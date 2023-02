A la Une . Surpoids et obésité : Près d’un Français sur deux est concerné

Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité. Depuis 1997, l’obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de 4, et par près de 3 chez les 25-34 ans Par P.J - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 10:31

La tendance est inquiétante. Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité selon une enquête de l’Obépi/Ligue contre l’obésité. En conséquence, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (l’Inserm), partie prenante de cette étude, préconise la mise en place de mesures d’urgence.



Selon l'étude publiée ce lundi dans la revue Journal of Clinical Medicine, 47,3 % des adultes français sont en excès de poids (surpoids et obésité), dont 17 % en situation d'obésité, en 2020.



Depuis 1997, la prévalence du surpoids fluctue toujours autour de 30 % alors que la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter à un rythme rapide, note l'Inserm. Elle est ainsi passée de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation est encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont la prévalence a été multipliée par près de sept sur la période.



Des différences existent selon l'âge. Les plus âgés sont en effet davantage en surpoids ou obèses que les plus jeunes : l’excès de poids touche 57,3 % des 65 ans et plus contre 23,2 % des 18-24 ans. Néanmoins, les tendances se révèlent plus inquiétantes, car c’est dans les tranches d’âge les plus jeunes que l’augmentation de prévalence de l’obésité au fil des ans est la plus forte. Depuis 1997, l’obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de 4, et par près de 3 chez les 25-34 ans, quand l’augmentation chez les 55 ans et plus est faible depuis 2009.



Des différences entre les sexes sont aussi observées. En 2020, les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (36,9 % contre 23,9 %), mais c’est l’inverse pour l’obésité. Ainsi, on dénombre 17,4 % d’obèses chez les femmes contre 16,7 % chez les hommes.



Si la littérature scientifique révèle que le surpoids et l’obésité sont généralement plus fréquents dans les catégories sociales défavorisées, l’étude Obépi 2020 confirme cette observation. La prévalence de l’excès de poids est de 51,1 % chez les ouvriers, 45,3 % chez les employés, 43 % chez les professions intermédiaires et 35 % chez les cadres. La tendance est la même quand on s’intéresse à l’obésité.



L’obésité est associée à de nombreuses comorbidités et à une mortalité élevée. "On estime que cette maladie chronique complexe augmente ainsi le risque de maladies cardiovasculaires (première cause de décès dans le monde), de diabète, de troubles musculo-squelettiques, de nombreuses formes de cancers (de l’endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, de la vésicule biliaire, du rein et du colon…). Plus récemment, des données ont montré que les personnes en situation d’obésité étaient plus sujettes aux formes graves de Covid-19. Son impact sur la santé des populations et son coût économique et social sont donc considérables", alerte l'Inserm.



