Suroccupation, nuisances, humidité: Les Réunionnais inégaux face au confinement

En 2018, 72 % des Réunionnais vivent dans une maison et 28 % en appartement, une proportion identique à celle des Antilles, mais bien moins importante qu’en métropole (37 %). Les appartements à La Réunion sont plus souvent dotés qu'en métropole d'une cour ou d'un jardin privatif, note toutefois l'Insee. Les parents isolés vivant avec leurs enfants dans un appartement représentent 86 000 personnes, soit 10 % de la population (6 % en métropole).



Cependant, compte tenu de la composition de leur ménage et du nombre de pièces dont ils disposent, 16 % des habitants de l’île sont en situation de suroccupation. C’est deux fois plus qu’en métropole (8 %). Les logements des quartiers urbains du Port, de Saint-Denis, de Sainte-Suzanne et de Saint-Paul sont ceux qui sont le plus souvent suroccupés, avec une forte présence de grands ménages en appartement.

Baisse de la circulation routière, population en hausse dans les logements

Les problèmes importants d’humidité (toit percé, humidité, moisissures sur les montants de fenêtres ou sur les sols) touchent la moitié des Réunionnais qu’ils soient en appartement ou en maison. Les familles monoparentales, au niveau de vie en général plus faible que les autres types de ménages, sont les plus concernées par ces problèmes d’humidité (55 %).



Musique, cris…le bruit autour du logement (bruits du voisinage et de l’environnement) est une gêne régulière pour un tiers des Réunionnais, souligne l’Insee. Les personnes vivant en appartement (47 %) sont logiquement plus gênées par ses nuisances que celles vivant en maison(26 %). Si les nuisances causées par le trafic routier ont pu s’améliorer en cette période de confinement, la hausse de la présence de la population dans les logements impacte le niveau de cette gêne répandue.



Autre difficulté: L’équipement en climatisation, faible pour les ménages modestes. Seuls 12 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire sont équipés d’un climatiseur.



Ainsi, les ménages de La Réunion se déclarent moins souvent satisfaits de leurs conditions de logement (77 %) que les ménages métropolitains (89 %).



