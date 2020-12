La grande Une Surf : Le déploiement du dispositif vigie requins renforcé à Trois-Bassins reporté

Ce samedi matin, après trois ans d'attente, le dispositif vigie requins renforcé devait être inauguré sur le spot de Trois-Bassins, pour la grande joie des surfeurs réunionnais, et sous l'égide de la Ligue Réunionnaise de Surf (LRS). Par B.A - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 11:34 | Lu 566 fois

Un arrêté municipal a été publié par la mairie de Trois-Bassins il y a deux mois, la ville est la deuxième, après Saint-Paul, à autoriser la LRS à déployer le dispositif de protection des surfeurs. Un dispositif particulièrement impressionnant: pas moins de 24 personnes spécialement formées, deux bateaux (dont un équipé de caméras à 360°), un drône, un jet-ski, un filet, et même trois arbalètes sont nécessaires au protocole anti-requins, validé par l'ensemble des services de l'Etat, nous précise Eric Sparton, président de la LRS.



En raison des conditions météorologiques, la session tant attendue n'a pas eu lieu. "Nous sommes toujours tributaires de la météo. La visibilité nécessaire de 8m à l'horizontale n'est pas atteinte. La houle commence également à entrer. La sécurité n'aurait pas été optimale", indique Eric Sparton. Le dispositif s'est donc déplacé, ce samedi, sur le spot de l'Hermitage. Il reprendra place sur Trois-Bassins, spot accessible à tous les niveaux, dès que les conditions seront favorables. Eric Sparton s'était montré très satisfait de l'ouverture du spot, il espère que ceux de Saint-Leu, l'Etang-Salé, Saint-Pierre, Manapany et Saint-Benoît suivront. Seule condition pour surfer au sein du dispositif, être licencié. "Je tiens à préciser qu'il suffit d'une licence fédérale, il n'est désormais plus nécessaire d'être surfeur pro pour profiter du dispositif", se félicite-t-il. Dans l'eau, trois binômes de vigies protégeront les surfeurs, remplacés toutes les heures par une nouvelle équipe. Deux bateaux (dont l'un est équipé de caméras sous-marines assurant une vision à 360°) et un jet-ski permettront la surveillance de l'eau, accompagnés d'un drône à forte autonomie. Un filet de protection fabriqué par Synergie, sur l'île, complète le dispositif anti-requins, et, en cas de présence de requin, trois arbalètes sont positionnées sur des bouées, à disposition des vigies. Les flèches tirées ne le seront que pour repousser un éventuel squale, en effet, elles ne peuvent transpercer la peau d'un animal. Un dispositif VRR à Trois-Bassins ouvert aux surfeurs du mercredi au dimanche, de 9h à 15h, toujours en fonction des conditions météo...







Publicité Publicité