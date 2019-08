Surf: Le Réunionnais Jorgann Couzinet en tête du QS

Quart de finaliste de l'US Open ce dimanche en Californie, le Réunionnais Jorgann Couzinet devient ce lundi matin le nouveau leader du classement mondial WQS, rapporte la Fédération française de surf . Et le sportif péi se retrouve aux portes de la qualification pour le Championship Tour, la première division."Je suis super content, aux anges", a-t-il réagi auprès de la Fédération, avouant qu'il rêvait toutefois de gagner l'US Open. "Je suis déterminé et, maintenant que je suis en tête du QS, j'ai envie d'aller au bout, et même de gagner le circuit !", a-t-il ajouté.