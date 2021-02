Faits-divers Suraccident mortel : Le conducteur négatif à l'alcool et aux drogues

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30, les pompiers sont intervenus sur la route des Tamarins, aux alentours du Portail, dans le sens Nord-Sud pour un accident de la route. Trois hommes ont été blessés dont un mortellement, les trois passagers d'une voiture en panne, percutés par un véhicule léger alors qu'ils sortaient de la voiture pour se mettre à l'abri. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 17:29 | Lu 901 fois

Suite à ce terrible accident, deux des passagers de la voiture en panne ont été légèrement blessés, tandis que le troisième, âgé d'environ trente ans, est décédé sur place. Victime d'un suraccident, il a été fauché par une voiture.



À cette heure, les personnes impliquées dans ce drame sont fortement choqués. Selon nos informations, le conducteur n'avait consommé ni drogue ni alcool et reste en état de choc. Les gendarmes en charge de l'enquête devront établir les circonstances de l'accident lorsqu'il sera possible de procéder aux auditions des différents témoins de ce drame.



