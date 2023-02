Sur un vol en provenance du Sénégal, un passager piqué par un scorpion

Avec sa belle-famille, Xavier a pris l’avion à Dakar le samedi 25 février en direction de Nantes. Une heure et demie après le décollage, cet homme de 45 ans, stressé par les turbulences, a plongé sa main dans son sac à dos pour y récupérer un médicament. Mais en plongeant sa main, il a ressenti une « violente piqure » au doigt.



Un scorpion s’était niché dans son sac avant de le piquer. Pris d’une douleur qualifiée d’intense au bras, Xavier se fait prendre en charge dans l’avion par un biologiste qui voyageait sur le vol. Ce dernier a prodigué les premiers soins au français et lui a prescrit des antidouleurs et anti-inflammatoires qui ont fait effet.



Le biologiste a expliqué à Ouest France que dans ce type de situation, "autant que le venin du scorpion, c'est souvent le choc cardiaque qui peut être extrêmement grave pour des personnes fragiles ou âgées"



À son arrivée à Nantes, Xavier a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de Nantes.